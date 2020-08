vor 19 Stunden Stuttgart Corona: Kostenlose Tests an Flughäfen und Autobahnen bis Ferienende

Die vom Land eingerichteten Corona-Teststationen an Flughäfen, am Stuttgarter Hauptbahnhof und an zwei Autobahnen sollen bis mindestens zum Ende der Sommerferien betrieben werden. Das hat das Sozialministerium am Freitag auf Anfrage mitgeteilt.