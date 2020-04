Kommt die Maskenpflicht in Baden-Württemberg? Statement der Landesregierung gegen 12 Uhr erwartet

Die baden-württembergische Landesregierung strebt die Einführung einer Maskenpflicht zur konsequenteren Eindämmung des Corona-Virus an. Am Dienstag befasst sich das grün-schwarze Kabinett mit einem verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz für den öffentlichen Nahverkehr und für den Einkauf.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe eine solche Vorgabe auf die Tagesordnung setzen lassen, hieß es am Montag. Im Anschluss an die Sitzung will Kretschmann um 12 Uhr mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Sozialminister Manne Lucha (Grüne) die Öffentlichkeit informieren.

Neben einer möglichen Maskenpflicht soll dabei auch die allgemeine Corona-Lage, die Notbetreuung von Kindern und erste Schritte der Schulöffnung Thema sein.

Die baden-württembergische Landesregierung hat mit der Lockerung der Corona-Verordnungen bisher lediglich eine "dringende Empfehlung" verbunden, in Bussen und Bahnen sowie beim Einkauf eine sogenannte Alltagsmasken zu tragen. Gesundheitsminister Lucha hingegen hatte sich am Montag klar für eine Maskenpflicht in Baden-Württemberg ausgesprochen.