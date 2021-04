Die Maske kurz abnehmen, um mal durchzuatmen und frische Luft schnappen, wenn niemand in direkter Umgebung zu einem steht. Mit diesem "Luxus" könnte es in bestimmten Bereichen der Innenstadt bald vorbei sein. Im Karlsruher Rathaus wird nun konkreter über eine lokale Maskenpflicht nachgedacht. Entscheidende Rolle, ob und wie diese Maßnahme eingeführt wird, spielt das anstehende Wochenende.

Schon in der vergangenen Woche berichtete ka-news.de über die mögliche Einführung einer lokalen Maskenpflicht an bestimmten Stellen in der Karlsruher Innenstadt.

Lokale Maskenpflicht in Karlsruhe?

Während sich Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup damals noch bedeckt hielt und nur über "neuralgische Punkte, die jedem bekannt sind", sprach, wurde er auf der jüngsten virtuellen Corona-Pressekonferenz schon konkreter.

"Ergänzend zur aktuellen Corona-Verordnung des Landes - welche vom Bund bald abgelöst wird - überlegen wir an bestimmten Plätzen in der Stadt eine Maskenpflicht einzuführen. Dafür sind wir in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Landratsamt", sagt Mentrup am Donnerstag.

Das könnte Sie auch interessieren Mannheim Beschwerde abgelehnt: Grundschüler müssen im Südwesten weiter Maske tragen

Eine solche Verordnung müsste vom Karlsruher Landratsamt verabschiedet werden, so der Oberbürgermeister. Weiter, erklärt er: "Wir können uns vorstellen, dass wir in Teilen der Fußgängerzone, am Marktplatz und am Werderplatz eine solche Maskenpflicht einführen. Hier halten wir die Situation für ausreichend um eine solche Pflicht zu begründen."

Wird der Schloss-Bereich zur Masken-Zone?

Neben den drei genannten Punkten behalte die Stadt zusätzlich die Freizeitanlagen der Fächerstadt im Auge. "Man muss auch über die Günther-Klotz-Anlage, den Schlosspark oder den Schlossvorplatz nachdenken", so Mentrup weiter.

Endgültig sind diese Pläne aber noch nicht. Das Stadtoberhaupt appelliert noch mal an die Karlsruher Bürger, die Hygienemaßnahmen einzuhalten. "Ich kann die Bürger nur bitten, sich an Maskenpflicht und Abstand zu halten", so der gebürtige Mannheimer.

Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart Corona-Notbremse Baden-Württemberg: Ausgangsbeschränkung jetzt doch ab 22 Uhr

Bei der Stadt wolle man nun das kommende sonnige Wochenende abwarten, um über eventuelle Maßnahmen zu entscheiden. "Wenn wir über das Wochenende feststellen, dass die Disziplin fehlt, würden wir diese Freizeitanlagen bei der Maskenpflicht mit einbeziehen", erklärt Mentrup.

Plakataktion soll Bürger motivieren

"Die Bürger haben es selbst in der Hand, ob und wie wir die Maskenpflicht einführen oder eben nicht einführen", sagt das Stadtoberhaupt und gibt bekannt, dass die Stadt zusätzlich eine Plakataktion plane, die auf die Einhaltung der Maßnahmen hinweisen soll. "So wollen wir die Menschen motivieren und möglichst schnell die 100er-Inzidenz unterschreiten", erklärt der OB.