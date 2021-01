Die Feiertage sind vorbei. Schon davor hatte Klinik-Chef Michael Geißler vor den Konsequenzen eines üppigen Weihnachtsfestes gewarnt. Doch wie sieht die Lage heute aus? Hat sich sein Verdacht bestätigt? ka-news.de hat Michael Geißler dazu in einem Videointerview befragt.

Die gute Nachricht vorab: Der große Ansturm hat infolge der Weihnachtsfeiertage noch nicht stattgefunden - dennoch ist das kein Grund zur Entwarnung.

"Die Gesamtzahl an Corona-Fällen ist zwar nicht dramatisch angestiegen", erklärt Michael Geißler im Gespräch mit ka-news.de, "dafür aber die Fälle von schwerkranken Intensivfällen. Das ist auch das, was uns momentan am meisten belastet."

Aktuell sind zwei Covid-Intensivstationen im Städtischen Klinikum in Betrieb. Darauf befinden sich 16 Covid-19 Patienten, wovon neun künstlich beatmet werden müssen. Insgesamt befinden sich 30 Corona Patienten in der Klinik.

Ob und inwiefern die Intensivstationen zukünftig erweitert werden müssen, bleibt weiterhin unklar. Sicher ist jedoch, dass das Städtische Klinikum das gesamte Jahr über einen Teilbereich für Covid-19 Patienten reservieren wird. Bei Bedarf wird sogar das neue Haus M hierfür herangezogen.