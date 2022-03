vor 56 Minuten Stuttgart Teil-Impfpflicht in Baden-Württemberg: Mehr als 17.000 ungeimpfte Beschäftigte in Kliniken und Heimen

Seit gut einer Woche gilt nun die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Heimen - die Einrichtungen haben den Gesundheitsämtern im Südwesten bereits mehr als 17.000 Beschäftigte ohne Impfnachweis gemeldet. Bei ihnen handle es sich um Personen, die nicht geimpft oder genesen sind oder bei denen "Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des von ihnen vorgelegten Nachweises bestehen", teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.