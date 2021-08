vor 2 Stunden Stuttgart Zwangseinweisung: Bislang 20 Quarantäneverweigerer in Kliniken im Südwesten untergebracht

Bisher sind 20 uneinsichtige Quarantäneverweigerer in zwei Kliniken in Gerlingen (Landkreis Ludwigsburg) und Heidelberg gelandet. Nach Auskunft des Sozialministeriums in Stuttgart wurden bisher 17 in der Klinik Schillerhöhe des Robert-Bosch-Krankenhauses untergebracht; beim Universitätsklinikum Heidelberg waren es bislang 3. "Im Durchschnitt waren die Personen etwa zehn Tage in den Einrichtungen", sagte ein Behördensprecher. Es habe sich jeweils um unterschiedliche Menschen gehandelt. Zurzeit sei niemand in den Einrichtungen.