Die Standorte für die Kreisimpfzentren (KIZ) stehen fest. Ab dem 15. Januar 2021 sollen sich die Menschen nicht nur in Karlsruhe beim Zentralen Impfzentrum an der Messe (ZIZ) gegen das Corona-Virus impfen lassen können, sondern auch in den umliegenden Gemeinden und Landkreisen. Wo die KIZ entstehen werden - ka-news.de hat die Übersicht.

Das Land Baden-Württemberg rüstet sich für die anstehende Corona-Impfwelle. Neben neun Zentralen Impfzentren (ZIZ) Mitte Dezember sollen ab dem 15. Januar 2021 auch insgesamt 54 Kreisimpfzentren in den vier Regierungsbezirken entstehen, um eine flächendeckende Impfung zu ermöglichen.

Drei Standorte im Landkreis Karlsruhe

Im Stadtkreis Karlsruhe wird ein KIZ an der Schwarzwaldhalle am Festplatz entstehen, das gibt das Sozialministerium in einer Pressemeldung bekannt. Für den Landkreis Karlsruhe waren acht Standorte im Gespräch, die Wahl fiel schließlich auf zwei Orte: in Sulzfeld an der Halle vier des Elektro-Geräteherstellers E.G.O. und in Bruchsal am Praktiker-Baumarkt.

Alle weiteren Standorte in den übrigen Landkreisen finden sich an folgenden Orten:

Wer koordiniert das Kreisimpfzentrum?

Wer die KIZ ab Mitte Januar 2021 betreiben wird, steht noch nicht fest. "Aktuell sind das Land, der Städtetag Baden-Württemberg, der Landkreistag Baden-Württemberg und der Gemeindetag Baden-Württemberg über die möglichen Betreibermodelle im Austausch", so das Sozialministerium.

Wer wird zuerst geimpft?

Im ersten Schritt sollen neben medizinischem Personal und Personal in kritischen Infrastrukturen vor allem vulnerable Personengruppen geimpft werden.

Ist die Sicherheit des Impfstoffs gewährleistet?

Die Sicherheit an den Impfzentren obliegt grundsätzlich den Betreibern. Begleitend werden die Ortspolizeibehörden sowie - auf Anordnung des Innenministeriums - der Polizeivollzugsdienst Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung und des Verkehrs treffen.

Wie melde ich mich zur Impfung an?

Es ist geplant, dass die Anmeldung telefonisch über eine spezielle Weiche der Telefonnummer 116 117 erfolgt, so das Sozialministerium. Allerdings sollen in größeren Zentren auch telefonische Anmeldungen direkt dort entgegengenommen werden können. Auch über eine App sollen Anmeldungen ermöglicht werden.

Zu welchen Zeiten kann man sich impfen lassen?

Die Impfzeiten sind sieben Tage die Woche in zwei Schichten von 7 Uhr bis zirka 21 Uhr geplant.

Wie viele Impfungen finden pro Tag statt?

Pro Standort sollen etwa 800 Impfungen pro Tag durchgeführt werden.

Wie lange soll das Kreisimpfzentrum bestehen bleiben?

Die Kreisimpfzentren sind aktuell bis Juni 2021 eingeplant. "Sofern notwendig, wird deren Tätigkeit darüber hinaus auch verlängert werden", heißt es weiter. Danach übernehmen die Impfung Haus- und Facharztpraxen.