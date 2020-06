vor 1 Stunde Karlsruhe Kitas in Karlsruhe öffnen wieder: Leichterer Zugang zu Tests für Erzieher

Ab dem 29. Juni starten die Karlsruher Kindertagesstätten und Betreuungseinrichtungen wieder in den Regelbetrieb. In diesem Rahmen solle auch die Möglichkeit von Tests des Personals erleichtert werden, so Oberbürgermeister Frank Mentrup. Darüber informiert die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.