vor 7 Stunden Karlsruhe Per 3-D-Druck gegen das Corona-Virus: KIT und Hochschule Karlsruhe arbeiten an gemeinsamen Projekt

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat mit einem gemeinsamen Projekt mit der Hochschule Karlsruhe rund 300 Visiere per 3-D-Drucker im Kampf gegen das Corona-Virus hergestellt. Bereit gestellt werden sie für die Karlsruher ViDia-Kliniken. Zudem wurden mehrere Kartons mit Atemmasken, Handschuhen und Schutzkitteln an die Branddirektion der Stadt Karlsruhe zur Weiterverteilung geliefert. Das gibt das KIT in einer Pressemitteilung bekannt.