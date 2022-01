vor 16 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Kippt bald die Karlsruher Allgemeinverfügung? OB Frank Mentrup erklärt: "Montagsspaziergänge sind deswegen nicht erlaubt"

Wie das Verwaltungsgericht Karlsruhe am Freitagmorgen bekanntgab, soll ein Eilantrag gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Karlsruhe stattgegeben worden sein. Das heißt: Sofern diese Allgemeinverfügung aufgehoben werden würde, dürften "Montagsspaziergänge" auch offiziell stattfinden. In einer Pressekonferenz am Nachmittag teilte Karlsruhes Oberbürgermeister, Frank Mentrup, auf Nachfrage der Redaktion mit, dass nun geplant sei, gegen dieses Urteil Beschwerde einzureichen. Der Grund: Die Stadt befürchtet, dass durch den drohenden Wegfall der Allgemeinverfügung das "politische Signal" verloren gehe.