17.09.2021 18:25 Berlin Kinder scheiden weniger Aerosolpartikel aus als Erwachsene

Die Masse von ausgeschiedenen kleinen Schwebeteilchen in die Luft kann das Corona-Ansteckungsrisiko beeinflussen. Die Emissionsraten, so eine Studie, ist in verschiedenen Altersgruppen allerdings unterschiedlich.