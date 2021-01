vor 11 Stunden Stuttgart/Berlin Baden-Württemberg: Keine Entscheidung über eingeschränkte Bewegung in Hotspots

Baden-Württemberg will erst später entscheiden, ob es wie andere Länder auch in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen den Bewegungsradius beschränkt. "Aktuell planen wir das nicht", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstagabend nach Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Maßnahmen. "Wir müssen erstmal zu belastbaren Werten kommen nächste Woche, um dann zu entscheiden."