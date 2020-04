Am Osterwochenende entfallen auf mehreren Linien im regionalen Busverkehr die zusätzlichen Nachtverkehre: Sie waren üblicherweise dazu da, um Nachtschwärmer auch nach Mitternacht noch zur nächsten Party oder nach Hause zu bringen. Betroffen sind die Buslinien 101, 104, 105, 106, 110, 121, 125, 131, 139, 145, 151 und 192.

"In den Nächten von Gründonnerstag auf Karfreitag, Karfreitag auf Ostersamstag und in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag verkehren diese zusätzlichen Busse nicht", teilt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in einer Pressemeldung mit. In der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag fahren diese Zusatzverkehre allerdings unverändert weiter.