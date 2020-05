vor 2 Stunden Karlsruhe Kein Bewohner mehr infiziert: Ausbreitung von Corona in Karlsdorfer Flüchtlingsunterkunft gestoppt

Kein Bewohner in der Flüchtlingsunterkunft in Karlsdorf-Neuthard ist mehr mit Corona infiziert. Die Behörden konnten damit eine weitere Ausbreitung von Covid-19 in der vom Landkreis und der Gemeinde im Kombi-Modell gemeinsam betriebenen Einrichtung mit Erfolg verhindern, wie die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard und das Landratsamt Karlsruhe in einer gemeinsamen Presseerklärung bekanntgeben.