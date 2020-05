Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup ist mit der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen in der Fächerstadt zufrieden. Pro 100.000 Einwohner seien in den vergangenen sieben Tagen nur 0,6 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Anlass zum Aufatmen gibt es laut Stadtoberhaupt deshalb aber noch nicht.

"Der Karlsruher Stadt- und Landkreis sind meiner Ansicht nach in einem guten Fahrwasser - das deckt sich auch mit den Rückmeldungen der Polizei", so Frank Mentrup im Rahmen einer Online-Pressekonferenz am Dienstag.

Der Rathauschef beruft sich dabei auf Kartenmaterial im Internet, auf dem die Anzahl der Neu-Infektionen der vergangenen sieben Tage im Stadt- und Landkreis abgerufen werden können. "Pro 100.000 Einwohner hatten wir in den letzten sieben Tagen nur 0,6 Corona-positiv getestete Menschen. Hochgerechnet auf den Stadtkreis kommt man so auf zwei Neu-Infektionen in der vergangenen Woche", sagt Mentrup.

"Unglaublich wichtig, sich weiter an Maßnahmen zu halten"

Das zeige, dass "wir uns hier im Moment nicht beklagen können, wie die Maßnahmen eingehalten werden". Man könne allerdings vor allem in den Schulen nun wieder einen lockereren Umgang der älteren Schüler mit den Vorgaben beobachten.

Das Stadtoberhaupt mahnt daher: "Es ist nach wie vor unglaublich wichtig, sich auch weiter an die Rahmenbedingungen zu halten." Besonders auch im Hinblick auf die noch teils kritische Situation in Pflegeheimen und auf die bundesweit steigenden Reproduktionszahlen sei das System aktuell ein sehr sensibles - "und das kann sich schlagartig ändern".