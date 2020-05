Im Karlsruher Zoo öffnen ab Freitag, 29. Mai, die Tierhäuser und auch die Gondolettas gehen wieder in Betrieb. Letztere allerdings nur für Jahreskarten-Plus-Inhaber. Die Zahl der Zoo-Besucher bleibt auf 2.000 beschränkt - Einlass ist weiterhin nur mit Online-Ticket möglich.

Im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe ist es ab Freitag, 29. Mai, wieder möglich, die meisten Tierhäuser zu besuchen, das gibt die Stadt Karlsruhe in einer entsprechenden Pressemeldung bekannt. Auch die Gondolettas auf Stadtgarten- und Schwanensee gehen dann in Betrieb, allerdings vorerst nur für Jahreskarten-Plus-Inhaber, bei denen die Gondoletta-Nutzung inklusive ist. Und nur mit Selbsteinstieg. Die Zahl der Besucher bleibt weiterhin auf 2.000 beschränkt, die sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten dürfen.

Die Australienanlage ist ab Freitag ebenfalls wieder geöffnet, die Oldtimer-Bahn für Kinder hat den Betrieb bereits jetzt aufgenommen,die Spielplätze sind ebenfalls geöffnet. Der Zoo appelliert an die Eigenverantwortung der Eltern, auf Abstände und Hygiene-Regeln bei ihren Kindern zu achten.

Dickhäuter- und Affenhaus bleiben vorerst geschlossen

"Die bisherigen Erfahrungen seit der Wiedereröffnung sind sehr gut, wir freuen uns, dass sich fast alle Besucher respektvoll verhalten und die Abstandsregeln beachten. Es ist schön zu sehen, wie die Menschen ihren Besuch bei uns genießen", so Zoodirektor Matthias Reinschmidt: "So ist es uns jetzt möglich, die Angebote für unsere Gäste auszuweiten."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Karlsruher Zoo wieder offen: 1.500 Besucher am ersten Tag "sind sehr diszipliniert"

Giraffen- und Raubtierhaus sind gut zu belüften und bekommen eine Einbahnstraßenregelung für die Besucher. Da dies bei Dickhäuter- und Affenhaus beides nicht möglich ist, bleiben diese vorerst aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das Exotenhaus dagegen wird geöffnet. Dort wird per Einlasskontrolle darauf geachtet, dass nicht zu viele Menschen auf einmal in das größte der Tierhäuser strömen.

Kommentierte Tierfütterungen und Führungen werden weiterhin nicht angeboten. An sehr gut besuchten Punkten, an denen die Menschen sonst gerne in größerer Anzahl verweilen, wurden Besucherleitsysteme eingerichtet – etwa am Außengehege der Flusspferde oder im Japangarten.

Weiter Registrierungspflicht für Zoo-Gäste

Es besteht weiterhin die Registrierungspflicht für Zoogäste als Auflage des Landes. Diese muss mit einer Reservierung verbunden werden. Um Buchungen zu vermeiden, die später nicht genutzt werden, wird für die Reservierungen eine Schutzgebühr von jeweils einem Euro erhoben. Diesen erhalten die Besucher gegen Vorlage ihres Onlinetickets (Reservierungsbestätigung) direkt am Einlass zurück. Ab Freitag gelten wieder die regulären Eintrittspreise.

Für die Besuche im Zoologischen Garten können täglich jeweils drei Zeiträume gebucht werden. Entweder von 9 bis 12, von 12 bis 15 oder von 15 bis 18 Uhr stehen Reservierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Innerhalb dieser Zeiträume muss die Anlage betreten werden. Der Aufenthalt im Zoologischen Stadtgarten ist dann jeweils bis Einbruch der Dunkelheit möglich. Dabei ist es egal, wann der Zoo betreten wurde.

Tagestickets nur im Online-Shop

Tagestickets gibt es nur im Online-Shop, da eine Registrierung an den Kassen nicht umsetzbar ist, wenn gleichzeitig Menschenansammlungen vermieden werden sollen. Reservierungen und Tickets können entweder selbst ausgedruckt oder auf dem Smartphone gespeichert und am Einlass vorgezeigt werden.

Im Online-Shop gibt es zudem Jahreskarten, diese werden nach der Beantragung produziert und mit der Post verschickt. Im Online-Shop ist das Bezahlen mit Giropay (EC-Karte) Visa oder Mastercard möglich. Auch das Verlängern der Jahreskarte ist nur online möglich. Der Verkauf von Tagestickets ist ausschließlich über den Online-Shop unter https://zoo-karlsruhe.ticketfritz.de/ möglich.

Telefonischer Buchungsservice für Jahreskartenbesitzer

Für Jahreskartenbesitzer, die für die kommenden Tage reservieren möchten, wurde unter 0721/133 68 17 täglich von 9 bis 18 Uhr ein telefonischer Service eingerichtet. Dort kann der Buchungswunsch hinterlegt werden. Dieser Service ist immer nur für die Folgetage möglich. Die Aufnahme der Reservierungen muss manuell erfolgen. Daher ist dann beim Besuch nur der Eingang Süd (Bahnhof) nutzbar.

Im Einlassbereich, an den Kassen, vor und in den Tierhäusern ist wie beim Einkauf in einem Geschäft das Tragen einer sogenannten "Alltagsmaske" Pflicht. Zudem gelten die allgemeinen Abstandsregelungen sowohl am Eingang als auch in der gesamten Anlage. Weiterhin müssen sich die Besucher aus Sicherheitsgründen auf Einschränkungen einstellen.