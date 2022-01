vor 43 Minuten Karlsruhe Karlsruher Südstadt: Biontech-Impfungen ohne Termin am Sonntag

Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung: Im Südwerk Bürgerzentrum in der Karlsruher Südstadt findet am kommenden Sonntag, 9. Januar, von 13 bis 17 Uhr eine offene Impfaktion statt. Geimpft wird ausschließlich mit Biontech. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht - jeder ab zwölf Jahren kann vorbeikommen, so die Veranstalter.