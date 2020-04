Fünf Wochen ist es her, dass die Stadtbibliothek Karlsruhe aufgrund der Corona-Verordnung schließen musste. Am Dienstag hat die Zentrale im Ständehaus wieder den Basisbetrieb aufgenommen. Nur 20 Besucher dürfen die Bibliothek auf einmal betreten. Ein Verweilen ist vorerst nicht möglich.

"Wir versuchen nun erstmal, ob das funktioniert", erläutert Bibliotheksleiterin Andrea Krieg in einer Pressemeldung der Stadt Karlsruhe. Aufgerüstet hat das Haus mit Plexiglasscheiben, Schutzmasken und Eingangskontrollen. "Wir haben die Schließzeit genutzt, um eine Benutzung der Bibliothek so infektionsfrei wie möglich zu gestalten", so Krieg.

Das könnte Sie auch interessieren Berlin Kein Ende in Sicht: Kontaktverbot soll noch über Monate andauern

Für eine persönliche Beratung bietet die Bibliothek nun einen über die Öffnungszeiten besetzten Telefonservice an. Zeitschriften können zudem ausnahmsweise direkt ausgeliehen werden. Möglichst kontaktlos können Nutzer ihre Medien wie immer über den Rückgabe-Automat im Außenbereich abgeben.

Stufenweise zum Normalbetrieb

"Mit guten Erfahrungen und einer weiteren Lockerung der Beschränkungen will die Einrichtung stufenweise zum Normalbetrieb zurückkehren und alle Standorte öffnen", so die Stadt weiter. Am Dienstagnachmittag steigen die Zweigstellen in Mühlburg und Durlach ebenfalls in den Basisbetrieb ein, alle anderen Stadtteilbibliotheken bleiben zunächst noch geschlossen.

Auch der Medienbus muss noch eine Weile stehen bleiben. Eine Ausnahme bildet die Kinder- und Jugendbibliothek im Prinz-Max-Palais, die wegen eines Möbelaustauschs noch nicht wieder öffnen kann. "Hier können wir aber Anfang Mai wieder Besucher empfangen", so Krieg.

Auch Badische Landesbibliothek und KIT-Bibliothek öffnen wieder

In den Normalbetrieb möchte die Bibliothek bis Ende Mai zurückfinden - sofern es die Rahmenbedingungen zulassen. "Bibliotheken haben sich ganz stark zu einem sogenannten Dritten Ort entwickelt, an dem sich jeder aufhalten kann ohne zu konsumieren", fügt Andrea Krieg hinzu. "Gerade unsere regelmäßigen Zeitungsleser freuen sich darauf, dies wieder uneingeschränkt nutzen zu können."

In Karlsruhe haben sich die Bibliotheken untereinander abgestimmt. So öffnet heute auch die Badische Landesbibliothek, morgen zieht die Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie nach.