vor 14 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Karlsruher Schulen nach Moodle-Absturz: Im Notfall wird analog gelernt - oder per WhatsApp

Für die meisten Schüler in Baden-Württemberg startete der Unterricht nach den Weihnachtsferien am gestrigen Montag nicht im Klassenzimmer, sondern digital vor dem eigenen Computer. Doch da gehen die Probleme auch schon los: Die Technik spielt nicht mit - genauer gesagt, die Lernplattform Moodle. Warum man sich in Karlsruhe trotz des Unterrichts-Fehlstarts über digitale Alternativen keine Gedanken macht.