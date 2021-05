vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Karlsruher Schaustellerbuden öffnen wieder ab Montag - aber reicht das zum Überleben aus?

Snacks, Kunsthandwerk und mehr - über den Winter war es still um das Team von Susanne Filder, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Karlsruhe, das die Buden in der Karlsruher Innenstadt während der Corona-Zeit betreibt. Doch ab Montag heißt es wieder: "Die Buden sind zurück." Am Wochenende werden die rund 16 Buden an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet aufgebaut. Und die Freude über die Rückkehr in die Innenstadt ist groß.