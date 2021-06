vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Landratsamt bestätigt dritte Öffnungsstufe ab Montag - wenn die Inzidenz unter 35 bleibt

Es ist offiziell: Der Karlsruher Stadt- und Landkreis erreicht morgen den zweiten Öffnungsschritt der Coronaverordnung von Baden-Württemberg. Damit treten ab morgen, 0.00 Uhr, weitere Lockerungen in Kraft. Bleibt die Inzidenz am Sonntag sogar unter 35, rutscht Karlsruhe ab Montag direkt in die Öffnungsstufe drei. Das gab das Landratsamt Karlsruhe heute in einer Pressemitteilung bekannt.