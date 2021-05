vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Landkreis unter 150: "Click & Meet" ab Montag möglich

Wie das Landratsamt Karlsruhe per Pressemitteilung informiert, darf ab kommender Woche wieder "Click & Meet" im Karlsruher Landkreis angeboten werden. Auch in Baden-Baden ist das Betreten der Läden ab Montag wieder möglich. Nach dem Infektionsschutzgesetz tritt die bundesweite Notbremse außer Kraft, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 150 liegt. Lockerungen treten dann am übernächsten Tag in Kraft. Zum Shoppen muss ein negatives Testergebnis mitgebracht werden.