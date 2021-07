vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Landkreis knackt die 10er Marke: Ab heute gilt wieder Inzidenzstufe 2

Wie das Gesundheitsamt nun in einer Pressemitteilung bekanntgibt, hat nun auch der Landkreis Karlsruhe fünf Tage in Folge die Inzidenz von 10 überschritten. Nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg fällt das Kreisgebiet damit in den Inzidenzbereich 10 – 35 und befindet sich offiziell ab Donnerstag, 22. Juli, in der Inzidenzstufe 2. Im Karlsruher Stadtgebiet gilt diese schon seit dem 8. Juli