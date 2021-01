Seit mehreren Monaten beeinflusst das Corona-Virus das alltägliche Leben. Mit zahlreichen Einschränkungen und konnte die Lage in der aktuell "zweiten Welle" stabilisiert werden - doch wohin geht der Trend? Von den Anfängen bis heute: Jede Woche gibt es einen Überblick über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Karlsruhe und einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen.

1. Aktuelle Corona-Lage: Neuinfektionen sinken - aber nur langsam

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt: Die Corona-Lage im Stadt- und Landkreis Karlsruhe bleibt angespannt. So sind am Donnerstag, den 7. Januar, aktuell 3.98 Personen in der Fächerstadt mit dem Virus infiziert. Der 7-Tage Inzidenzwert liegt in Karlsruhe bei 81,4 pro 100.000 Einwohner. 5.271 Personen gelten als genesen.

Deshalb warnt das Robert Koch Institut (RKI) in seinem aktuellsten Lagebericht: "Nach wie vor ist eine hohe Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Das RKI schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein."

Auch im Städtischen Klinikum ist die Lage "ernst, aber stabil", erklärt Martin Bentz, Klinikdirektor der Medizinischen Klinik III. Zwar seien die Zahlen auf den allgemeinen Covid-Stationen "ein bisschen rückläufig", dafür wären jedoch mehr Intensivpatienten hinzugekommen.

Kurzum: Insgesamt sind 16 Intensivbetten, verteilt auf zwei Intensivstationen, nur von Covid-19 Patienten belegt. Neun davon müssen künstlich beatmet werden. Damit befindet sich das Städtische Klinikum immer noch in der Pandemiestufe 3.

"Dauerbetrieb macht sich langsam bemerkbar"

Doch mit der Verlängerung des Lockdowns gibt es auch neue Hoffnungen. So könnte sich die Situation bis Anfang Februar womöglich ein wenig entspannen - sofern die Feiertage und Silvester nicht zu schwer ins Gewicht fallen.

"Wir gehen davon aus, dass der Januar noch kritisch bleibt. Die Auswirkungen der Feiertage müssen wir aber noch bis zum Wochenende abwarten", ergänzt Klinik-Chef Michael Geißler. "Dann könnte es sein, dass wir im Februar sogar wieder ein paar OP-Säle hochfahren können." Aktuell sind 10 Operationssäle in Betrieb.

Auch dem Pflegepersonal käme das vermutlich mehr als recht. "Zwar haben wir keine massiven Ausfälle und keine permanenten Überlastungen wie andere Krankenhäuser zu beklagen, dennoch macht sich so langsam der Dauerbetrieb beim Personal bemerkbar", erklärt Josef Hug, Pflegedirektor und Prokurist.

Aus diesem Grund soll auch ein Austausch der Beschäftigten in andere Bereiche geprüft werden, um keine einseitigen Dauerbelastungen zu erzeugen. Ebenso wird den Mitarbeitern eine interne psychologische Betreuung angeboten.

Mehrheit der Mitarbeiter impfbereit

Mit der Inbetriebnahme des Zentralen Impfzentrums der Messe Karlsruhe (ZIZ) haben auch im Städtischen Klinikum die Personalimpfungen gegen Covid-19 begonnen. Demnach sind mehr als die Hälfte der Mitarbeiter dazu bereit sich impfen zu lassen - bis Ende Januar soll das erledigt sein.

Laut dem städtischen Klinikum habe es bisher nur leichte Nebenwirkungen auf die erste Dosis gegeben. 99 Prozent der bereits Geimpften gaben eine gute Verträglichkeit an, nur ein Mitarbeiter musste infolge der Nebenwirkungen Zuhause bleiben.

Doch trotz der Impfbereitschaft von Personal und Bürgern gibt es weiterhin ein Problem:Es fehlt an Impfstoff - und das zögert den Verlauf der Pandemie noch weiter hinaus. "Je länger wir brauchen, desto länger werden die Kliniken belastet, desto mehr Todesfälle nimmt man in Kauf", so der Klinikchef auf der Pressekonferenz im Städtischen Klinikum am Donnerstag.

Viel mehr sehe er die Herdenimmunität als Schlüssel zur Pandemiebekämpfung. Doch nicht durch Kranke, wie es etwa in Schweden versucht wurde, sondern durch ein konsequentes Durchimpfen.

"Die Impfung ist die wichtigste Maßnahme gegen das Virus. Wenn wir so schnell wie möglich so viele wie möglich impfen und gleichzeitig die Kontaktreduzierung aufrechterhalten, dann kriegen wir das Problem bis zum Sommer oder Herbst gelöst", so Geißler weiter.

2. Entwicklungen der Neuinfektionen in Karlsruhe

Im Verlauf der Corona-Pandemie hat Karlsruhe nun seinen dritten großen Höhepunkt hinter sich. Wie die Grafik zeigt, kletterte die Rate der Neuansteckungen aufgrund privater Veranstaltungen wieder in die Höhe. Durch einen erneuten Lockdown beginnen die Neuinfektionen leicht zu sinken.

Vor dem Lockdown war der Anstieg vermehrt auf Privatfeiern zurückzuführen. Reiserückkehrer spielten laut Gesundheitsamt nahezu keine Rolle mehr.

3. So erfolgreich waren die Maßnahmen in Karlsruhe

Ob Schließung des Einzelhandels, Fernunterricht oder die Maskenpflicht: All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Wie die Grafik zeigt, haben die verschiedenen Beschränkungen jeweils ihre Wirkung entfaltet.

Jeweils rund eine Woche nach Einführung der Restriktionen war die Zahl der Neuinfizierten rückläufig. Dieser zeitliche Verzug ist durch die Inkubationszeit zu begründen. Im Mittel beträgt die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch von Covid-19 laut dem RKI fünf bis sechs Tage. In anderen Worten: Sollte es aufgrund der Vernachlässigung der Corona-Vorschriften zu vermehrten Ansteckungen kommen, kann dies erst rund eine Woche später an den Zahlen abgelesen werden.