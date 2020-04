vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe Karlsruher Kita startet Regenbogen-Malaktion: "Wir möchten den Kindern zeigen, dass wir da sind und an sie denken!"

Eine Geheimbotschaft, die sagt: "Alles wird gut, du bist nicht allein" - dieses Zeichen setzen Kinder in ganz Deutschland in der Corona-Krise mit selbst gemalten Regenbögen. Auch der Karlsruher Kindergarten Christkönig in Rüppurr macht bei der Aktion mit. Kita-Leiterin Stefanie Weislogel sagt: "Wir möchten, dass unsere Kinder aus der Kita und ganz viele andere wissen, dass wir dennoch da sind und an sie denken!"