"Derzeit ist ausschließlich Biontech für Kinder dieses Alters auf dem Markt", erklärt Wobig. "Um - abgesehen von der Empfehlung der Stiko - überhaupt als Impfstoff zugelassen zu werden, müssen nämlich zunächst medizinische Studien daran durchgeführt werden. Diese werden anschließend der europäischen Arzneimittelkommission vorgelegt - was für den Einsatz an Erwachsenen, Jugendlichen ab 12 sowie für den Einsatz an Kindern zwischen 5 und 11 Jahren gilt."

Schwere Nebenwirkungen seien bei einer Covid-19-Impfung für 5- bis 11-Jährige bisher nicht aufgetreten, wie auch das RKI in einem Aufklärungsbogen bestätigt. Derzeit wurden " Schmerzen, Rötungen und Schwellungen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Schüttelfrost " als als die häufigsten Impfreaktionen dokumentiert.

"Derzeit ist der zeitliche Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung bei Biontech für Kinder unter 12 genauso wie für Jugendliche und Erwachsene, nämlich drei bis sechs Wochen", so Wobig. "Von Booster-Impfungen für 5 bis 11-Jährige ist allerdings noch nicht die Rede. Diese werden vorerst nur an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren verabreicht. Wann sich das ändern wird, muss das RKI entscheiden."

Wo lasse ich mein Kind am besten impfen?

"Viele Menschen wollen ihr Kind impfen lassen, auch dann wenn es nicht vorerkrankt oder in regelmäßigem Kontakt mit einer gefährdeten Person steht", so Wobig. "Das ist auch in Ordnung und durchaus machbar, aber es sollte immer in Rücksprache mit dem jeweiligen Kinderarzt passieren."



Auch beim Wahrnehmen einer Impfaktion sollte diese unter Konsultierung eines Kinderarztes stattfinden, so Wobig. Zudem müssten die Erziehungsberechtigten bei der Impfaktion anwesend sein.