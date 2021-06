vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Impfzentren stellen ab sofort Impfzertifikate aus

Seit Beginn der Woche erhalten alle geimpften Personen auch in den Karlsruher Zentren ein EU COVID-19 Impfzertifikat. Direkt nach der Impfung wird dies von Mitarbeitenden in den Zentren erstellt und kann entweder digital in einer App gespeichert werden oder in Papierform als Nachweis dienen. Wer bereits vor dem 14. Juni in Karlsruhe geimpft wurde, erhält sein Impfzertifikat im Lauf der kommenden Wochen per Post. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.