vor 1 Stunde Carsten Kitter Verena Müller-Witt Karlsruhe Karlsruher Frisöre bereit für Restart: So kommen Sie ab Montag auch noch kurzfristig an einen Termin

Es ist soweit: Ab dem 1. März dürfen Friseure wieder ihre Pforten öffnen. Das heißt: Haare schneiden, färben und frisieren stehen wieder an der Tagesordnung. Vor allem die Damenwelt dürfte hier erleichtert aufatmen können, sobald die Haarpracht wieder in Form gebracht wird. Stellt sich nur die Frage: Bekomme ich in Karlsruhe überhaupt noch kurzfristig einen Termin?