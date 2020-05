Der Karlsruher Schlossgarten hat seit dem vergangenen Montag nach vielen Wochen Corona-Schließzeit wieder die Tore geöffnet. Während sich die Karlsruher über die "Rückereroberung" des grünen Raums freuen, überwacht die Polizei das Einhalten der Abstandsregeln. Ein Besuch im wieder eröffneten Schlossgarten.

Bei schönem Wetter tummeln sich viele Menschen im Grünen. Sie gehen spazieren, spielen Fußball oder Frisbee oder relaxen einfach nur unter der Sonne. Zu ihnen gehört auch Floriane Letacon. Sie ist mit ihren beiden Kindern in der grünen Lunge Karlsruhes unterwegs.

Die beiden Jungs toben gemeinsam und spielen mit Stöcken, die sie auf dem Boden aufsammeln. Die Freude über die Öffnung des Schlossgartens ist allen dreien anzusehen. "Wir sind gerade auf dem Weg zum Spielplatz und genießen nach den vergangenen Wochen einfach die Sonne und die frische Luft", sagt Letacon im Gespräch mit ka-news.de.

Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für die gebürtige Französin und ihre Familie. "Wir haben Glück, dass wir zu Hause einen kleinen Hof haben, in dem sich die Kinder in den vergangenen Wochen ein wenig bewegen konnten", so Letacon. Trotzdem ist sie froh, auch in der Stadt wieder neue Bewegungsmöglichkeiten zu haben.

Gemütlicher lassen es Klara Lumpp und Lucca Pfahler angehen: Sie haben sich ein schattiges Plätzchen auf einer Parkbank gesichert. Für die Anfang Zwanzig-Jährigen war es nach den vergangenen Wochen auch wieder schön an der frischen Luft zu sein. "Wir haben die Einschränkungen akzeptiert, aber die Lockerungen auch herbeigesehnt", so Lumpp.

"Es ist einfach schön, wieder hier zu sitzen und zu entspannen", sagt die Lumpp. Dass die Polizei mit dem Auto durch die Anlage fährt und patrouilliert stört die beiden nicht. "Dadurch wird allen bewusst, dass noch nicht wieder alles normal läuft und es die Einschränkungen weiterhin gibt", so Lucca Pfahler.

Auch Barbara Schmidt fühlt sich von der regelmäßigen Polizeikontrolle nicht gestört. Die Fahrradfahrerin ist mit ihrer Freundin in der Grünanlage unterwegs und genießt das Wetter. "Der Karlsruher Schlossgarten ist eine Begegnungsstätte mit Bekannten und Freunden", sagt sie und freut sich über die Wiedereröffnung.

"Es ist absolut nicht bedrohlich hier. Es ist ausreichend Platz und die Menschen haben die distanzierte Verhaltensweise auch schon gut eingeübt", so Schmidt. Bis 19 Uhr können die Karlsruher Bürger den Schlossgarten täglich nutzen - dann schließt er seine Pforten wieder, um abendliche Treffen zu vermeiden.

Eigentümer des Schlossgartens ist das Land Baden-Württemberg: Sollten sich die Besucher nicht an die Abstandsregeln halten oder es einen zu großen Andrang geben, könnte die Anlage auch wieder geschlossen werden. "Es gilt auch weiter: Bitte halten Sie Abstand. Nur so können wir die Angebote in den kommenden Wochen und Monaten offenhalten", heißt es aus dem zuständigen Finanzministerium.