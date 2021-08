vor 27 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Karlsruher Corona-Zahlen steigen: Könnte es im Herbst den nächsten Lockdown geben? Das sagt der OB

Urlaub, Sonne, Strand und Meer. Das Reisen in Hochinzidenzgebiete bringt jedoch ein Risiko mit sich - eine Infektion mit dem Corona-Virus. Das spürt inzwischen auch das Karlsruher Gesundheitsamt, was sich momentan um das "diffuse Infektionsgeschehen" in der Fächerstadt kümmern muss. Aber: Um das Amt bei der Nachverfolgung baldmöglichst etwas entlasten zu können, sollen die Bürger schon bald mehr in die Eigenverantwortung genommen werden. Wie das funktionieren soll und wie die Stadt auf den weiteren Corona-Verlauf im Herbst blickt, erklärt Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup während einer Online-Pressekonferenz am Mittwoch.