vor 59 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Karlsruhe weiter ohne Campingplatz: "Eröffnung im zweiten Quartal illusorisch"

Mit dem Frühling sollten im Jahr 2020 auch die Camper wieder in die Fächerstadt kommen. Nachdem der einzige Campingplatz am Durlacher Turmberg über zwei Jahre geschlossen hatte, sollte er im Frühjahr dieses Jahres wieder eröffnen - so der Plan. Doch der Platz wird noch länger keine Wohnmobilisten empfangen können.