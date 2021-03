vor 31 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Karlsruhe knackt die 100er-Inzidenzmarke: "Die Menschen rennen wie wahnsinnig in die Kaufhäuser - das kann nicht gutgehen"

Die Inzidenzzahlen in Karlsruhe steigen weiter. Was vor rund einer Woche mit einem Wert von 40 begann, hat sich inzwischen auf 101,9 gesteigert - bleibt die Zahl drei Tage lang so hoch, droht der nächste Lockdown. Und: Eine Entspannung ist erstmal nicht Sicht - so zumindest die Einschätzung von Michael Geißler, medizinischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe.