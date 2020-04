Die Versorgung des Karlsruher Klinik- und Pflegepersonals mit einfachen Schutzmasken ist fürs Erste sichergestellt. Die Stadt Karlsruhe hat eine Million Exemplare bei der Rastatter Firma "Dach-Schutzbekleidung" in Auftrag gegeben. Wöchentlich fliegt nun eine Boeing von China nach Deutschland - beladen mit Schutzausrüstung.

Das beauftragte Unternehmen produziert Schutzausrüstung und nutzt Kontakte zur chinesischen Regierung, um von dort zusätzliches Material zu ordern.

"Die aktuelle Lieferung aus Shenzhen, die bereits in Deutschland eingetroffen ist, umfasst mehrere Millionen Masken, von denen viele ihren Weg in die Region Karlsruhe finden werden", gibt die Stadt in einer Pressemeldung bekannt. Eine Taskforce der Branddirektion übernimmt dann die gerechte Verteilung.

Transportiert wird die wichtige Schutzausrüstung mit einer Boeing 767 Passagiermaschine der Firma Condor. Diese für Warenlieferungen ungewöhnliche Reiseart entstand unter anderem durch die Vermittlung des Karlsruher Oberbürgermeisters Frank Mentrup. Die von der Firma "Dach-Schutzbekleidung"gecharterte Maschine wird nun wöchentlich Schutzausrüstung von China nach Deutschland fliegen.