Die wirkungsvolle Eindämmung des Corona-Virus hängt auch von der strengen Einhaltung der Quarantäneregeln ab. Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg hat die Ordnungsämter deshalb landesweit zu Schwerpunktkontrollen aufgefordert.

Auf diese Aufforderung reagierte die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung und kündigt an, das Mitarbeiter des Karlsruher Ordnungs- und Bürgeramts in den nächsten Tagen telefonisch oder anhand persönlicher Besuche überprüfen werden, ob Menschen, die unter Corona-Quarantäne stehen, tatsächlich zuhause bleiben.

In Quarantäne muss, wer selbst infiziert ist, Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder aus einem internationalen Risikogebiet nach Karlsruhe eingereist ist. Das Virus habe nichts von seiner Gefährlichkeit verloren, warnt das Ordnungsamt, die kommenden Wochen "sind entscheidend".