vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Ist Shopping in Karlsruhe bald wieder möglich? OB Mentrup will Corona-Inzidenz-Grenze anheben

Über 100 unter 100 und wieder zurück. Das Öffnungs-Hin-und-Her ist auch in der dieswöchigen Pressekonferenz der Stadt Karlsruhe nicht unbemerkt geblieben. Die Vermutung: Das "Rumgeeiere" liege zum Einen an den verzögerten Testaktivitäten um Ostern, zum Anderen an der "Seitwärtsbewegung" der Infektionen. Setzt sich der aktuelle Trend bis zum Freitag fort, könnten am Wochenende wieder Öffnungen folgen.