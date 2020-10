vor 57 Minuten Marxzell Seniorenheim: 29 bestätigte Infektionen mit Coronavirus

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Marxzell hat sich die Zahl der mit dem Virus Infizierten auf 29 erhöht. Ein weiterer Bewohner sei positiv getestet worden, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Karlsruhe am Montag.