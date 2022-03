vor 16 Stunden Stuttgart Corona-Inzidenz steigt weiter: Karlsruher Landkreis fast bei 2.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist am Mittwoch weiter gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche kletterte innerhalb eines Tages von 1551,8 auf 1646,5 (Stand: 16 Uhr), wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte. Binnen einer Woche stieg der Wert demnach um etwas mehr als 300. Auch in Karlsruhe sind die Zahlen wieder gestiegen.