vor 17 Stunden Stuttgart Inzidenzwert von Stadt- und Landkreis Karlsruhe wieder unter 100

Der Corona-Lockdown in Baden-Württemberg wirkt: Die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liege erstmals seit dem 29. Oktober 2020 wieder unter 100, bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministerium am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Zum Vergleich: Kurz vor Weihnachten lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz im Südwesten über 200. In der Fächerstadt liegt der Inzidenzwert aktuell bei 66,7, im Landkreis Karlsruhe bei 92,3.