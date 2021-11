vor 13 Stunden Stuttgart 295 Corona-Intensivpatienten in Baden-Württemberg: In Karlsruhe zwei weitere Todesfälle

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen auf 295 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag nahm die Intensivbettenbelegung um elf Patienten zu, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Weil die Zahl der Covid-Intensivpatienten an zwei Werktagen in Folge schon ab Dienstag über 250 gestiegen war, gilt laut der Corona-Verordnung des Landes seit Mittwoch die Warnstufe mit strengeren Regeln vor allem für Ungeimpfte. Im Karlsruher Stadtkreis wurden vom 2. November auf den 3. November 121 neue Corona-Fälle registriert. Zwei Personen sind in diesem Zeitraum verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt dort bei 134, 5.