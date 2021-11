vor 15 Stunden Stuttgart Intensivbettenbelegung Baden-Württemberg: 321 Covid-Patienten in Behandlung

Auf den Intensivstationen im Südwesten werden mittlerweile 321 Covid-Patienten behandelt. Damit stieg die Zahl der Patienten am Freitag (Stand: 16 Uhr) im Vergleich zum Vortag erneut um 13 an, wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte. Von den betreibbaren Intensivbetten im Land sind dadurch aktuell 14,1 Prozent mit Covid-Patienten belegt. Allerdings können nur so viele Betten betrieben werden wie Personal vorhanden ist, weshalb einige Intensivbetten auch gesperrt werden müssen. In Karlsruhe wurden 110 neu infizierte Personen registriert. Damit steigt die 7-Tages-Inzidenz auf 158,9.