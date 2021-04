vor 1 Stunde Karlsruhe Insgesamt über 100.000 Impfungen in Karlsruhe durchgeführt

Über 100.000 Impfungen wurden bisher sowohl im Zentralen Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ), im Kommunalen Impfzentrum in der Schwarzwaldhalle (KIZ) und über die Mobilen Impfteams (MIT) bis Dienstag, 6. April verabreicht. Das teilte die Stadt Karlsruhe am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Dies wurde durch den Einsatz während der Osterfeiertage ermöglicht. So wurden im ZIZ durchgängig 1.500 Menschen pro Tag geimpft, im KIZ zunächst 350 und ab Ostersonntag täglich 800 Menschen. Auch die MIT waren über das Osterwochenende an zwei Tagen im Einsatz.