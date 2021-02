vor 50 Minuten Stuttgart Innenministerium ruft zu Disziplin über Fastnacht auf: "Abstand und Disziplin angesagt"

Das Innenministerium in Baden-Württemberg hat zu Abstand und Disziplin auch während der närrischen Tage im Südwesten aufgerufen. "Angesichts der Lage kann freilich auch bei der Fastnacht kein Auge zugedrückt werden", erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Die Polizei überwache die coronabedingte Ausgangsbeschränkung.