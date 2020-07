Von Auslandsreisen wird abgeraten: "Urlaub in Deutschland ist schön"

Auch Innenminister Thomas Strobl hält derzeit nicht viel von Urlaub im Ausland. Er tue sich schwer damit, einem "ungehinderten Auslandstourismus das Wort zu reden", sagte der CDU-Bundesvize der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. "Denken wir daran, wie das Virus zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem zu uns ins Land kam", sagte Strobl.

"Am Besten genießt man derzeit seine freien Tage im eigenen Land mit den vorgesehen Abstands- und Hygienemaßnahmen", sagt der baden-württembergische Innenminister.

Er verbringe den Familienurlaub seit vielen Jahren in Deutschland: "Nach jahrzehntelangen Selbstversuchen mit der Familie im Sommer in Deutschland kann ich sagen: Urlaub in Deutschland ist schön."

Zuvor hatte bereits Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Bürgern wegen der Corona-Pandemie von Urlaub im Ausland abgeraten. Das Gesundheitsamt der Stadt Karlsruhe rechnet aufgrund der Urlaubssaison bereits mit steigenden Infektionszahlen. Das Robert Koch-Institut spricht in seinem aktuellen Situationsbericht von einer "sehr beunruhigenden" Lage.