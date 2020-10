Seit mehreren Monaten beeinflusst das Corona-Virus das alltägliche Leben. Mit zahlreichen Einschränkungen und vorsichtigen Lockerungen konnte die Lage stabilisiert werden - doch wohin geht der aktuelle Trend? Von den Anfängen bis heute: Jede Woche gibt es einen Überblick über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Karlsruhe und einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen.

1. Aktuelle Corona-Lage - Neuinfektionen steigen immer weiter

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen verrät: Die Corona-Lage im Stadt- und Landkreis Karlsruhe steigt weiter an. Waren in der vergangenen Woche 130 Personen in der Fächerstadt mit dem Virus infiziert, sind es am Mittwoch, 14. Oktober, 213.

Damit ist die Anzahl der Infizierten um weitere 83 Personen angestiegen. Der 7-Tage Inzidenzwert liegt bei 21,8.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) warnt deshalb in seinem aktuellsten Lagebericht: "Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert."

Doch nicht nur Corona, auch die Grippe- und Erkältungszeit steht jetzt in den Startlöchern. Schon seit Anbeginn der Pandemie ebben Vergleiche zwischen der Influenza und dem Coronavirus nicht ab. Doch wie kann man die Symptome voneinander unterscheiden?

Fakt ist, dass eine Unterscheidung schwierig werden kann sofern der Corona-Patient keine "eindeutigen" Symptome aufweist - wie zum Beispiel Atembeschwerden oder den Verlust von Geruch- und Geschmacksinn ohne Schnupfen.

Des Weiteren wird eine Einordnung erschwert, da bei Covid-19 häufig von "grippeähnlichen Symptomen" gesprochen wird.

Symptome: Covid-19 und Influenza

Tatsächlich verlaufen die Symptome von Corona recht parallel zur Influenza. Besonderes Merkmal sind aber ein trockener Husten, Halsschmerzen und Fieber. Gliederschmerzen können vorkommen, sind aber nicht unbedingt typisch.

Bei einigen verläuft die Krankheit sogar ohne erkenntliche Symptome, sodass sich Corona für eine gewisse Zeit unbemerkt verbreiten kann.

Andere haben wiederum mit schweren Lungenentzündungen zu kämpfen und müssen auf der Intensivstation behandelt werden - bei Letzterem handelt es sich meist um ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen, sogenannte Risikopatienten.

Für die Influenza sind hingegen Kopf- und Gliederschmerzen kennzeichnend. Auch Müdigkeit und Antriebslosigkeit fällt eher in das Krankheitsbild einer Grippe oder eines grippalen Infekts. Dennoch muss betont werden, dass Symptome dieser Art auch bereits bei Covid-19 Patienten festgestellt wurden.

Aus diesem Grund empfiehlt das RKI eine Influenza Impfung für Risikopatienten. So können Engpässe in den Krankenhäusern verhindert- und die Überlastungen der Gesundheitsämter geschmälert werden.

Schnupfen und Niesen gehören wiederum eher zu den Symptomen einer Erkältung und kommen bei einer Influenza oder Corona seltener vor. Ebenso ein produktiver Husten.

Erste Symptom-Einschätzung durch Covid-Guide

Deshalb raten das Gesundheitsamt und der Patientenservice im Zweifel immer dazu, einen Arzt oder ein Testzentrum zu kontaktieren. Des Weiteren verweist der Patientenservice auf einen Covid-Guide, welcher bei einer ersten Einordnung der eigenen Symptome helfen kann.

Dabei werden dem Patienten Fragen durch einen Chatbot gestellt, die er möglichst genau beantworten muss. Am Ende wird eine "Empfehlung" ausgesprochen, die den Patienten auf weitere Schritte vorbereitet.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Covid-Guide keine Diagnose darstellt - Endgültige Klarheit kann nur ein Experte schaffen.

2. Entwicklungen der Neuinfektionen in Karlsruhe

Im Verlauf der Corona-Pandemie hat Karlsruhe nun seinen dritten Höhepunkt hinter sich. Wie die Grafik zeigt, kletterte die Rate der Neuansteckungen während der Sommermonate und zum Schulbeginn wieder in die Höhe. Aktuell steigen die Neuinfektionen so schnell, dass in Baden-Württemberg die Pandemiestufe 3 ausgerufen wurde.

Neben den Lockerungen der Corona-Bedingungen ist der Anstieg inzwischen auf Privatfeiern zurückzuführen. Reiserückkehrer spielen, laut Gesundheitsamt, nahezu keine Rolle mehr. Corona Infektionen im Schulbetrieb halten sich bis dato in Grenzen.

3. So erfolgreich waren die Maßnahmen in Karlsruhe

Ob Schließung des Einzelhandels, Fernunterricht oder die Maskenpflicht: All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Wie die Grafik zeigt, haben die verschiedenen Beschränkungen ihre Wirkung entfaltet.

Jeweils rund eine Woche nach Einführung der Restriktionen war die Zahl der Neuinfizierten rückläufig. Dieser zeitliche Verzug ist durch die Inkubationszeit zu begründen. Im Mittel beträgt die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch von Covid-19 laut dem RKI fünf bis sechs Tage.

In anderen Worten: Sollte es beispielsweise aufgrund der Urlaubsrückkehrer und der Vernachlässigung der Corona-Vorschriften weiterhin zu vermehrten Ansteckungen kommen, kann dies erst rund eine Woche später an den Zahlen abgelesen werden.