Seit mehreren Monaten "lebt" das Corona-Virus bereits inmitten unserer Gesellschaft. Mit zahlreichen Einschränkungen und vorsichtigen Lockerungen konnte die Lage stabilisiert werden. Doch wohin geht der aktuelle Trend? Von den Anfängen bis heute: In einer neuen ka-news.de-Serie geben wir jeden Mittwoch einen Überblick über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Karlsruhe in der zurückliegenden Woche.

Die Pandemie hat das Jahr 2020 geprägt. Der fast gespenstische Stillstand des öffentlichen Lebens und somit einer gesamten Gesellschaft wird wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. In der Zwischenzeit scheint die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu sein. Vielerorts erinnert alleine die seit Ende April geltende Maskenpflicht an die noch immer andauernde Pandemie.

1. Die aktuelle Corona-Lage in Karlsruhe

Im Landkreis Karlsruhe sind am Mittwoch, 20 Juli, insgesamt 37 Personen am Corona-Virus erkrankt. Darunter elf Einwohner der Stadt Karlsruhe.

Als die Pandemie im März und April ihren Höhepunkt nahm, lagen diese Zahlen bei weit über hundet. Einen neuen Tiefstand stellt aktuelle Situation allerdings nicht dar: "Dieser war in den letzten Wochen am 19. Juni", teilt das Gesundheitsamt auf Nachfrage mit. An diesem Tag verzeichnete der Landreis lediglich 31 Infizierte.

Insgesat haben bereits 1.441 Menschen in der Region die Lungenkrankheit Covid-19 durchgestanden. Sie gehen als "genesen" in die Statistik ein. Als genesen gilt jeder Infizierte automatisch, wenn er nach 17 Tagen nicht weiterhin als Erkrankter oder als Todesfall gemeldet wird.

Eine besonders relevante Kennzahl, um das aktuelle Infektionsgeschehen einzuordnen, ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Sie gibt an, wieviele unter 100.000 Einwohnern sich innerhalb der letzten Woche neu infiziert haben. Der aktuelle Wert für die Stadt Karlsruhe liegt bei 0,9. Zum Vergleich: Bundesweit liegt dieser Wert bei 3,4.

"Das ist eine Momentaufnahme, die sich schnell ändern kann", teilt der Landkreis mit. "Entscheidender als tagesscharfe Momentaufnahmen sind die Entwicklung und die Charakteristik des Infektionsgeschehens."

2. Entwicklung der Neuinfektionen in Karlsruhe

Die Infektionszahlen in Karlsruhe haben sich stabilisiert. Haben sich zu Spitzenzeiten, als die Pandemie zwischen März und April ihren Höhepunkt nahm, jede Woche über 100 Menschen in der Stadt mit dem Virus angesteckt, bewegen sich die Zahlen nun im einstelligen Bereich.

Doch: Nachdem das Infektionsgeschehen über mehrere Wochen nahezu zum Stillstand kam, stiegen Ende Juni die Zahlen wieder an. Die Kurve der gemeldeten Fälle zeigt einen zweiten Höhepunkt. Für diese Entwicklung liefert die Analyse des Gesundheitsamtes zwei Erklärungen:

Im Wesentlichen steht das Infektionsgeschehen Ende Juni mit den Vorfällen in einer Karlsruher Freikirche in Zusammenhang. Während eines Gottesdienstes hatten sich 22 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. "Die Ansteckungen in diesem Umfeld sind jedoch nicht alle auf einen Gottesdienst zurückzuführen, sondern fanden auch über familiäre und private Kontakte innerhalb der Kirchengemeinde statt", so das Gesundheitsamt auf Nachfrage von ka-news.de.

Fast zeitgleich war das Virus unweit von Karlsruhe am Edith-Stein-Gymnasium in Bretten ausgebrochen. Hier haben sich fünf Personen - vier Schüler und eine Lehrerin - mit dem Virus infiziert. Nach wenigen Tagen Schulschließung und über 60 negativen Tests wurde der Unterricht wieder aufgenommen.

Die lokalen Ausbrüche zeigen, dass das Corona-Virus bei unachtsamem Verhalten rasch wieder größere Kreise ziehen kann. "Wir müssen mit der Pandemie leben", brachte es Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonferenz Mitte Juni auf den Punkt. Die übergeordnete Strategie heißt demnach "Containment" - zu deutsch: Eindämmung. Dahinter verbirgt sich das Ziel, Infektionsketten schnell zu unterbrechen und alle Kontakte lückenlos nachzuverfolgen.

3. So erfolgreich waren die Maßnahmen in Karlsruhe

Der andere Weg wäre eine sogenannte Durchseuchung der Gesellschaft, bei der das Virus einen so hohen Anteil der Bevölkerung infiziert, dass eine Herdenimmunität die Pandemie zum Stoppen bringt. Dieses Szenario ist allerdings aus verschiedenen Gründen keine Option.

Ob Schließung des Einzelhandels, Fernunterricht oder die Maskenpflicht: All diese Maßnahmen zielen darauf ab, das Corona-Virus in seine Schranken zu weisen. Wie die Grafik zeigt, haben die verschiedenen Beschränkungen ihre Wirkung entfaltet.

Jeweils nach rund einer Woche ist die Zahl der Neuinfizierten rückläufig. Dieser Zeitverzug ist durch die Inkubationszeit zu begründen: Im Mittel beträgt die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch von Covid-19 laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) fünf bis sechs Tage.