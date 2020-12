vor 26 Minuten Carsten Kitter Karlsruhe Medizinischer Leiter vom Impfzentrum Karlsruhe erklärt: "So läuft die Corona-Impfung"

In Karlsruhe, genauer gesagt in der Halle zwei der Messe Karlsruhe an der B 36 entsteht ein zentrales Impfzentrum (ZIZ). Insgesamt ist das Karlsruher ZIZ eins von neun in Baden-Württemberg. Hier sollten, sobald der Impfstoff verfügbar ist 1.500 Menschen pro Tag gegen das Corona-Virus geimpft werden. Wie der gesamte Vorgang logistisch geregelt wird und was einen Patient in der Messe erwartet, ka-news.de hat sich vor Ort umgesehen und weiß was genau auf den Patienten zukommt.