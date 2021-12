vor 1 Stunde Karlsruhe Impftermine in Karlsruhe: Vidia Kliniken starten vierte Impfaktion am Donnerstag

Bei den Impfaktionen der ViDia Kliniken konnten bislang knapp 1.300 Impfungen durchgeführt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage und weiterhin guten Verfügbarkeit von Impfstoff haben die ViDia Christliche Kliniken entschieden, eine vierte Impfaktion ins Leben zu rufen. Das gaben die Vidia Kliniken in einer Pressemitteilung bekannt. Die Aktion soll am morgigen Donnerstag, 30. Dezember, 16 bis 20 Uhr, am Eingang der Hirschstraße durchgeführt werden.