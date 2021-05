vor 40 Minuten Karlsruhe Impftermine in Karlsruhe: Über 65-Jährige können sich ab Donnerstag direkt per Mail melden

Seit dieser Woche ist die Priorisierung für alle Impfstoffe in Arztpraxen aufgehoben. Doch in allen baden-württembergischen Impfzentren, auch in Karlsruhe, gilt weiterhin die Priorisierung. Um Lücken bei höheren Altersgruppen schließen zu können, hat Karlsruhe nun eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet: Wer über 65 Jahre alt ist und noch keine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten hat, kann sich nun per E-Mail direkt bei den Karlsruher Impfzentren anmelden. Ab Donnerstag, 20. Mai, sei hierfür die Adresse 65plus@impfzentren-ka.de aktiv.