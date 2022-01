vor 6 Stunden Karlsruhe "Impfen statt schimpfen" geht in die nächste Runde: So will Karlsruhes Innenstadt künftig illegale Corona-Demonstranten empfangen

Nachdem durch die Aktion "Karlsruhe Hand in Hand“ bereits ein Zeichen gegen die sogenannten Montagsspaziergänge gesetzt wurde, soll nun der nächste Schritt erfolgen: In Form von gelben Plakaten, die die Aufschrift "impfen statt schimpfen" tragen werden. Der Plan: Dienstleister, die ein Geschäft in der Innenstadt führen, sollen die Plakate in ihre Schaufenster hängen, sobald ein derartiger Aufmarsch geplant sei. Das teilt die City Initiative Karlsruhe (CIK) in Kooperation mit der Karlsruhe Marketing & Event GmbH in einer Pressemitteilung mit. Die Plakate bekommen die Einzelhändler, Gastronomen und Co. am kommenden Montag, 24. Januar, von der CIK vorbeigebracht.