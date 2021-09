vor 1 Stunde Karlsruhe Impfaktionen in Karlsruhe: Zweitimpftermine nach dem 30. September nicht mehr im KIZ möglich

Auch in der kommenden Woche bietet die Stadt Karlsruhe wieder Impfaktionen in der Fächerstadt und im Kreisimpfzentrum in der Schwarzwaldhalle an. So können Interessierte sich am Gasthof "alter Schlachthof" und im ECE-Center den schützenden Pieks gegen Corona abholen. Da das KIZ am 30. September jedoch seine Pforten schließen wird, bittet die Stadt darum, dass die Bürger sich rechtzeitig mit den niedergelassenen Ärzten oder mit dem eigenen Hausarzt in Verbindung setzen und sich um einen Zweitimpftermin zu kümmern.